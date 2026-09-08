Un destacado periodista nigerino desaparecido en Niamey desde hace más de una semana

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Niamy, 8 sep (EFE).- El periodista nigerino Moussa Kaka, director general del grupo de prensa privado Saraounia (radio y televisión) en Níger, está desaparecido desde hace más de una semana, sin que ni su familia ni sus compañeros sepan su paradero.

Kaka salió de su lugar de trabajo en la capital Niamey el 31 de agosto, pero nunca llegó y desde entonces no ha dado señales de vida, según confirmó a EFE su esposa y varios miembros de su equipo, que se muestran incapaces de localizarlo.

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Según medios locales, su vehículo también está desaparecido, lo que ha alimentado las sospechas de un posible secuestro o detención arbitraria, en un contexto de fuerte tensión política tras el intento de golpe de Estado registrado días antes en la capital nigerina.

Moudi Moussa, coordinador de CAP Medias, una organización de medios audiovisuales privados, aseguró a EFE que se trata de "un secuestro".

Una fuente de la Dirección General de Seguridad y Documentación del Estado (DGDES), que pidió anonimato, sugirió que podría estar retenido en la brigada de investigación de la Gendarmería Nacional de Niamey, sin aportar más detalles.

Hasta el momento no ha trascendido información oficial sobre su paradero ni sobre los motivos de su desaparición, y las autoridades nigerinas no han emitido ningún comunicado al respecto, pese a las reiteradas solicitudes de esclarecimiento por parte de organizaciones de derechos humanos.

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Kaka, que trabaja como periodista desde la década de 1990 y fue corresponsal de la radio francesa internacional RFI en Níger hasta 2023, ejerce en la actualidad como director de radio televisión Saraounia, uno de los pocos medios audiovisuales privados que siguen operando en el país tras la suspensión de varios medios occidentales por parte del Gobierno surgido del golpe de 2023. EFE