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De la Espriella y Rubio suscriben los acuerdos de Barranquilla para "reconstruir" Colombia

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Barranquilla (Colombia), 8 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, suscribieron este martes los "acuerdos de Barranquilla", con los que buscan reconstruir el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto y recuperar la economía.

"De este reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado 'los acuerdos de Barranquilla', alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y el hemisferio: Reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio", expresó De la Espriella tras reunirse con Rubio.

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