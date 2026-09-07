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Volkswagen va a vender la fábrica en Osnabrück, que fabricará armamento

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Fráncfort (Alemania), 7 sep (EFE).- El grupo automovilístico alemán Volkswagen va a vender la fábrica en Osnabrück, que fabricará armamento para Alemania y Europa con el objetivo de asegurar la mayoría de sus puestos de trabajo a largo plazo.

Volkswagen informó este lunes de que ha llegado a un acuerdo con el estado de Baja Sajonia y Aurelius Capital para la venta de la factoría de Osnabrück, situada en el norte de Alemania.

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Aurelius, como accionista mayoritario, adquirirá Volkswagen Osnabrück junto con el estado de Baja Sajonia.

La planta de Volkswagen en Osnabrück se transformará gradualmente en un centro de excelencia para soluciones de seguridad y defensa.

Aurelius y el estado de Baja Sajonia planifican un primer proyecto estratégico en defensa aérea junto con Rafael Advanced Defense Systems para producir sistemas y componentes para defensa aérea destinados a Alemania y Europa.

Volkswagen prevé posteriormente que se concreten nuevos proyectos y colaboraciones con otras empresas. EFE

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