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El Gobierno desclasificará este martes los informes de la crisis de Ceuta y estarán a disposición pública el miércoles

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El Gobierno aprobará este martes, en la reunión del Consejo de Ministros, la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos y los mismos estarán a disposición pública a partir del miércoles, según han informado fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso su intención de publicar todos los informes y avisos que ha manejado el Ejecutivo en los días previos a esa entrada masiva de migrantes y los días posteriores.

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Según explicó, esta desclasificación afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares, todo con el objetivo de demostrar su tesis de que nadie avisó al Gobierno de que se iba a producir una avalancha como la ocurrida los días 30 y 31 de julio.

En su intervención reiteró que se han revisado todas las notas del CNI y de las Fuerzas de Seguridad y que ninguna iba más allá de avisos rutinarios. Es decir, en ningún caso se alertaba a una entrada masiva de migrantes.

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