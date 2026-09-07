Nauru inaugura en Jerusalén su Embajada en Israel

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Las autoridades de Nauru han inaugurado este lunes en Jerusalén su Embajada en Israel, poco más de un mes después de que el país oceánico anunciara su decisión en el marco de su "fortalecimiento" de las relaciones bilaterales.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha aplaudido el paso durante la ceremonia junto a su homólogo de Nauru, Lionel Aingimea, de quien ha destacado su "determinación y eficiencia" para lograr la inauguración de la legación, que enmarca además en "la firme amistad" entre ambos países.

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"En la emotiva ceremonia de hoy, le dije: 'Este es un verdadero legado. Hoy, usted colocó un ladrillo en las murallas de Jerusalén'", ha dicho en un mensaje en redes sociales. "La Embajada de Nauru es la novena en Jerusalén. El mes próximo, habrá una décima", ha sostenido, entre los planes de Colombia y República Democrática del Congo (RDC) para dar este paso.

La apertura de embajadas en Jerusalén es motivo de crítica por parte de la Autoridad Palestina y el resto de grupos palestinos, ya que Jerusalén Este se encuentra ocupada desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Es, de hecho, en la parte occidental de la ciudad donde Israel tiene la sede del Parlamento, el Tribunal Supremo y varios ministerios.

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A pesar de que Israel considera a la ciudad como su capital unificada, la comunidad internacional --con contadas excepciones, incluido Estados Unidos-- no lo hace y la solución de dos Estados contempla un Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital compartida entre ambos países.