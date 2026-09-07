ONU: Más de 1.300 muertos en ataques diarios de Israel contra Gaza desde el cese el fuego

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Ginebra, 07 sep (EFE).- Más de 1.300 palestinos han muerto en Gaza en los ataques que Israel ha lanzado a diario contra este territorio desde el supuesto alto el fuego anunciado hace casi un año, denunció este lunes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, al inaugurar la 63º sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra.

Durante este tiempo tampoco han cesado las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria, las propuestas israelíes para expulsar por la fuerza a toda la población de la Franja de Gaza y el uso de una retórica destinada a deshumanizar a los palestinos por parte de altos cargos políticos de Israel, señaló Türk.

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El alto comisionado también denunció las ejecuciones y torturas de varios palestinos acusados de colaborar con Israel a manos de grupos armados vinculados a Hamás.

En Cisjordania, el alto funcionario advirtió de que la anexión israelí está avanzando sin obstáculos pese al dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que ha declarado "ilegal" la ocupación israelí y ha ordenado su salida.

Al respecto, reclamó a los Estados que impidan la consolidación de la ocupación en los territorios destinados a un futuro Estado palestino, de acuerdo a la solución aceptada internacionalmente para la coexistencia de dos Estados.

De otra parte, Türk pidió a las empresas que abandonen las prácticas comerciales que contribuyen al mantenimiento de las colonias ilegales israelíes, que se extienden más y más y son la causa de la multiplicación de desalojos forzosos de palestinos de sus hogares en Cisjordania.

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Sobre el Líbano, Türk exigió a las fuerzas armadas israelíes que pongan fin a los ataques contra civiles y bienes de carácter civil.

Señaló que un equipo de su organismo investiga las violaciones cometidas tanto por Israel como por Hizbulá desde el pasado 2 de marzo para establecer responsabilidades.