La operación verano acaba con 240 muertos en carretera, un 4 por ciento más que en 2025

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Madrid, 7 sep (EFE).- El verano ha dejado 240 muertos en las carreteras, lo que supone 10 más y un aumento del 4 por ciento respecto a los meses de julio y agosto de 2025, en un periodo en el que se ha producido un nuevo récord histórico de viajes, cerca de 102 millones de desplazamientos, un 1,5 por ciento más que en un año antes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de Tráfico, Pere Navarro, han presentado este lunes el balance provisional de la operación verano, de la que han destacado el descenso del 12 por ciento de los usuarios vulnerables fallecidos -peatones, ciclistas y motoristas-, especialmente de estos últimos. Han muerto 54, 18 menos que el año pasado.

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Agosto ha sido el más trágico, con 130 víctimas mortales, 15 más que el mismo mes de 2025, mientras que julio acabó con 110 fallecidos, cinco menos que un año antes. EFE

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