Podemos rechaza las carpas del puerto de Ceuta y pide al Gobierno una solución definitiva

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Madrid, 7 sep (EFE).- Podemos ha rechazado este lunes la instalación de carpas en el puerto de Ceuta para acoger a parte de los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio y ha pedido al Gobierno que ponga en marcha una "solución definitiva" para estas personas.

"La solución de instalar carpas en el puerto de Ceuta hubiese estado bien como algo de urgencia en los primeros días, pero 40 días después lo único que vale de verdad es dar una solución definitiva por parte de este Gobierno", ha dicho en una rueda de prensa el secretario de Organización de Podemos y portavoz del partido, Pablo Fernández.

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En su opinión, la instalación ahora de estas carpas es un síntoma de la "nefasta gestión que ha hecho el Gobierno con su inacción calculada" en Ceuta y que ha provocado "la crisis humanitaria que vemos a día de hoy".

Y considera además que la razón de fondo para no haber solucionado a tiempo esta situación es "racismo institucional".

Por otro lado, ha calificado de "extremadamente preocupante" la victoria del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) el domingo en las elecciones en la región oriental Sajonia-Anhalt, aunque asegura que no le sorprende, y ha advertido de que "a la derecha y a la ultraderecha no se le frena con medidas tibias".

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"Si el Gobierno continúa con su tibieza, con su inacción y sin hacer absolutamente nada en materia de vivienda, sin garantizar trabajos dignos y sin hacer que la mayoría social pueda tener una buena calidad de vida, es un terreno que se abona a la derecha y a la ultraderecha, así que tomemos nota y como digo, políticas de izquierdas de una vez por todas", ha añadido. EFE

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