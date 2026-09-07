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Llegan cambios: un frente traerá lluvias y un acusado descenso de las temperaturas

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Madrid, 7 sep (EFE).- Después de días de calor extraordinario para esta época del año, tanto de día como de noche, un frente atravesará la península entre el martes y el miércoles dejando lluvias en amplias zonas de España y un descenso acusado de las temperaturas, que volverán a valores más propios de estas fechas.

"Llegan cambios en el tiempo", ha adelantado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, quien ha precisado que durante los próximos días el calor irá a menos con lluvias, que serán más abundantes en el norte peninsular, antes de que a partir del jueves regrese el tiempo estable .

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Este lunes todavía continuará "el calor intenso" en casi toda España, tras un fin de semana en el que tanto las máximas como las mínimas alcanzaron valores que "habrían sido muy elevados incluso en pleno verano", ha señalado Del Campo.

En algunas localidades del nordeste se superaron los 40 grados y hasta 42 grados en puntos del sur peninsular.

Las madrugadas también han sido el fin de semana excepcionalmente cálidas, con numerosas noches tórridas —aquellas en las que la temperatura no baja de 25 grados— en el área mediterránea, la mitad sur y el valle del Guadalquivir e incluso en algunas localidades, las mínimas no descendieron de los 27 grados.

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El martes, la llegada del frente por el noroeste dejará lluvias que se irán extendiendo por Galicia, las comunidades cantábricas y el norte y oeste de Castilla y León, y que podrán ser fuertes y persistentes en Galicia y Asturias, "con acumulados superiores a 40 litros por metro cuadrado en menos de doce horas".

En el resto del país, predominará todavía el tiempo estable, aunque las temperaturas comenzarán a bajar en la mitad occidental peninsular, mientras que en las demás zonas apenas se registrarán cambios y el calor continuará siendo intenso en el este y el sur de la península, así como en ambos archipiélagos.

Del Campo ha señalado que las máximas superarán los 36-38 grados con valores aún más elevados en el interior de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Gran Canaria. En las Canarias, además, el calor estará acompañado de polvo en suspensión.

Este día el frente continuará avanzando por la península y, tras él, llegará "una masa de aire más fría que provocará un acusado descenso de las temperaturas en buena parte del territorio", con máximas entre 6 y 10 grados inferiores a las del día anterior en amplias zonas.

 Los termómetros volverán, en general, a "valores propios de la época del año e incluso algo fríos en el norte": Burgos, Soria, Bilbao, Pamplona o Logroño rondarán los 20-22 grados de máxima, mientras que se superarán 30 grados en el Mediterráneo, Baleares y la mitad sur y hasta 34 grados en Canarias, donde seguirá la calima, aunque el archipiélago comenzará ya a registrar un descenso.

El paso del frente dejará además lluvias y chubascos en amplias zonas del norte y centro peninsular y Baleares que podrán ser fuertes y acompañados de tormentas y granizo.

Tras el paso del frente, el jueves volverá el tiempo anticiclónico, y aunque durante la madrugada todavía se prevén chubascos en el sureste y Baleares, en el resto del país predominarán los cielos despejados.

La madrugada será algo más fría y las noches tropicales quedarán restringidas al Mediterráneo y sur, mientras que en el centro y la mitad norte los termómetros bajarán de los 10 grados e incluso, por ejemplo, Teruel y Ávila podrían amanecer con menos de 5 grados.

Las diurnas se recuperarán en la mayor parte del país, salvo en el sureste, donde bajarán de manera notable. También descenderán en Canarias, donde se normalizarán tras varios días de intenso calor, pero en general, se registrarán valores propios de estas fechas, más elevados en el Guadalquivir, donde se alcanzarán los 35 grados.

A partir del viernes, lo más probable es que las temperaturas vuelvan a subir en la mayor parte de España, con valores diurnos otra vez elevados para la época, aunque sin llegar a los registrados durante los últimos días, en una jornada marcada por el tiempo estable y la escasez de lluvias, ha finalizado el portavoz. EFE

(foto) (vídeo)

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