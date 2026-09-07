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Más de 60 organizaciones exigen a la F1 que acabe con los patrocinios ligados al tabaco

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Madrid, 7 sep (EFE).- Más de 60 organizaciones españolas y europeas han exigido al presidente y CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali, que acabe con los patrocinios ligados a la industria del tabaco de cara a la competición que se celebrará en Madrid entre el 11 y el 13 de septiembre.

“Madrid no puede convertirse en un gran escaparate para que la industria tabaquera normalice nuevos productos de nicotina ante niños, adolescentes y jóvenes. Si la Fórmula 1 fue capaz de dejar atrás la publicidad de cigarrillos, debe actuar ahora con la misma determinación ante las nuevas estrategias de una industria que busca seguir presente en el deporte”, ha advertido en un comunicado Raquel Fernández, presidenta de Nofumadores.org.

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Esta organización ha sido la impulsora de la misiva que firman 67 entidades, como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), el Institut Català d'Oncologia, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Facua, European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP), Action on Smoking and Health (ASH), European Public Health Association, entre otras muchas.

La carta pone el foco concretamente en dos escuderías del campeonato: en Ferrari, que ha ampliado su acuerdo con Philip Morris International para promocionar Zyn, su marca de bolsas de nicotina, y McLaren, que ha mantenido su asociación con British American Tobacco (BAT) como plataforma global para marcas como Velo.

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Para las organizaciones firmantes, estos acuerdos adquieren especial relevancia "por la enorme capacidad de la Fórmula 1" para proyectar las marcas vinculadas a sus equipos a través de retransmisiones, plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo.

"Las tabaqueras saben perfectamente lo que significa asociar una marca a la velocidad, la tecnología, el éxito y a algunos de los deportistas más admirados del mundo. No podemos aceptar que productos con nicotina se integren en ese imaginario y se normalicen ante millones de jóvenes”, ha alertado Fernández.

Todo ello en un contexto en el que, según la propia Fórmula 1, más de cuatro millones de niños de entre 8 y 12 años siguen activamente el campeonato en la UE y Estados Unidos y un 54 % de sus seguidores en TikTok y el 40 % en Instagram tienen menos de 25 años.

Al mismo tiempo, la competición ha reforzado su conexión con el público infantil y familiar mediante acuerdos con marcas como Disney, LEGO y Hot Wheels.

La iniciativa española se suma a una movilización internacional que empezó el pasado 4 de marzo, cuando más de 160 organizaciones de 57 países reclamaron a Stefano Domenicali que ampliara la prohibición de los patrocinios de cigarrillos a los nuevos productos de tabaco y nicotina.

"El Gran Premio de Madrid es una oportunidad para que la Fórmula 1 demuestre de qué lado quiere estar. Pedimos a Stefano Domenicali una decisión clara: ni los cigarrillos de ayer ni los productos de nicotina de hoy deben tener sitio en la Fórmula 1", ha concluido la presidenta de Nofumadores.org. EFE

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