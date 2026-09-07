Espana agencias

Noche de vandalismo en Ceuta con quema de vehículos y peleas entre migrantes

Guardar

Ceuta, 7 sep (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha vivido la peor noche de vandalismo desde la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio con la quema de tres vehículos, un incendio en el monte y peleas entre ellos.

Según han informado a EFE fuentes policiales y del Servicio de Extinción de Incendios, anoche se produjeron "quemas intencionadas" tanto de vehículos como de contenedores en diferentes zonas de la ciudad.

PUBLICIDAD

Los bomberos han tenido que atender el fuego originado en tres automóviles estacionados en el Polígono, otro en Hadú y un tercero en la zona de Cría Caballar.

Del mismo modo, se ha registrado la quema de hasta tres contenedores en otros lugares, aunque se desconoce la autoría de estos hechos.

Asimismo, se ha prendido fuego a varios enseres en los montes de la ciudad, concretamente en asentamientos ilegales de migrantes, especialmente en el Arroyo de las Bombas en la barriada del Príncipe.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la Policía ha tenido que intervenir en varias peleas entre migrantes en la playa del Trampolín, así como en las inmediaciones del Polígono, esta última antes del incendio de un coche.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado una madrugada "complicada" ya que un agente resultó golpeado en el hombro por el lanzamiento de una piedra cuando acudía a prestar servicio en uno de los incendios.

La asociación ha advertido de que no se trata de "hechos aislados" y ha pedido reforzar "de manera urgente" los dispositivos de seguridad y emergencia en Ceuta. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Supervivientes All Stars 3’ ya tiene a sus 14 concursantes: el regreso de ganadores, caras históricas y cuentas pendientes

El programa de Telecinco comenzará su tercera edición el próximo jueves, 10 de septiembre

‘Supervivientes All Stars 3’ ya tiene a sus 14 concursantes: el regreso de ganadores, caras históricas y cuentas pendientes

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Los afectados acudieron a financiación privada después de que los bancos les cerraran la puerta y denunciaron operaciones en las que recibieron menos dinero del que figuraba en las escrituras

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Las comunidades del PP rechazan el reparto de menores migrantes desde Ceuta y piden su retorno, pese a la violencia que muchos sufren en Marruecos

Los presidentes autonómicos del PP consideran que el traslado de menores “legitimaría la invasión”. Organizaciones sociales, sin embargo, advierten de que parte de las niñas llegadas desde Marruecos escaparon de contextos de violencia intrafamiliar y del riesgo de matrimonios forzados

Las comunidades del PP rechazan el reparto de menores migrantes desde Ceuta y piden su retorno, pese a la violencia que muchos sufren en Marruecos

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

La oferta crecerá cada trimestre y el Ejecutivo prevé incorporar otras 1.500 unidades “muy pronto” en distintos puntos del país

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

El motivo de la trifulca fue la responsabilidad de unos planos

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El expresidente de Plus Ultra tira de la manta ante el juez Calama y ratifica que pactó con el empresario Julio Martínez una comisión del 1% del rescate

El expresidente de Plus Ultra tira de la manta ante el juez Calama y ratifica que pactó con el empresario Julio Martínez una comisión del 1% del rescate

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

‘Independientes’: el nuevo partido que quiere bajar un 20% el sueldo a los 57 concejales de Madrid y recuerda que Almeida se lo ha subido 7.203 euros en tres años

Ayuso asegura que rompería relaciones con Marruecos si fuera presidenta del Gobierno: “Sánchez está secuestrado y ha decidido abandonarnos”

ECONOMÍA

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso puede tumbar por primera vez la Cuenta General del Estado: qué consecuencias tiene y en qué afecta a los ciudadanos

El coste de criar a los hijos condiciona la natalidad: una de cada tres familias pospone o descarta tenerlos por motivos económicos

DEPORTES

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español