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Detenido en Bélgica un sospechoso de espiar en el sector de chips para coche eléctrico e industria militar

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La Fiscalía belga ha informado este lunes de que un sospechoso de nacionalidad belga y china permanece en prisión preventiva desde el pasado mayo por presuntos delitos de espionaje y sustracción de secretos comerciales en una empresa de semiconductores especializada en tecnología para vehículos eléctricos, industria aeroespacial y militar.

El detenido, un hombre de 52 años nacido en Pekín y domiciliado en Lovaina, fue detemido el pasado 10 de mayo en el aeropuerto internacional de Bruselas - Zaventem, cuando se disponía a tomar un vuelo de regreso a la capital de China. Las autoridades belgas continúan buscando a un segundo sospechoso de participar en el espionaje, según ha detallado la Fiscalía en un comunicado recogido por Europa Press.

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La Policía judicial investiga en concreto delitos de presunto espionaje, participación en una organización criminal, abuso de bienes sociales y divulgación ilícita de secretos comerciales. El detenido trabajaba en una empresa especializada en la producción de semiconductores a base de nitruro de galio, llamada Belgan y que se declaró en quiebra en julio de 2024 y despidió a más de 400 trabajadores.

Según los investigadores, el sospechoso trabajó en paralelo durante el tiempo en que ocupó un puesto directivo en la compañía belga también en una empresa china del mismo sector, que fue creada con capital de un fondo de inversión chino, meses después de ocupar su cargo en Bélgica.

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La Fiscalía federal espera que la instrucción permita aclarar si transfirió ilegalmente al extranjero de propiedad intelectual especializada y secretos comerciales relacionados con la producción de chips de galio, una tecnología que, según recuerda la Fiscalía, se emplea especialmente en el sector del vehículo eléctrico, la aeronáutica y la industria aeroespacial y militar.

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