Presencia de Mamdani y ausencia de Trump, polémicas de los actos del 11S en Nueva York

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Nora Quintanilla

Nueva York, 7 sep (EFE).- El 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York contará con una nutrida representación institucional en la que chocan la presencia del alcalde, Zohran Mamdani, que resulta polémica para muchos por su fe musulmana y posturas propalestinas, y la ausencia del presidente, Donald Trump.

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En los actos anuales del 11S, que se celebran en la Zona Cero, donde se alzaban las Torres Gemelas, es habitual ver a figuras políticas de los dos partidos, en activo o retiradas, y este año se ha confirmado la asistencia de los expresidentes demócratas Joe Biden, Bill Clinton y Barack Obama, y del republicano George W. Bush, según NewsNation.

También suelen asistir el alcalde y sus predecesores. Mamdani confirmó su asistencia en julio, sin alusiones a una popular recolecta de firmas iniciada por el familiar de una víctima, y a la que posteriormente se unieron otras llamadas similares de oposición.

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La ceremonia, no obstante, tiene un carácter no partidista y prohíbe desde 2012 cualquier intervención de los políticos, que son meros testigos del homenaje, en el que los familiares leen los nombres de los fallecidos y se guardan siete momentos de silencio: seis por los ataques y un último por los fallecidos por enfermedades relacionadas con el 11S.

"Hemos trabajado intencionalmente para mantener la conmemoración libre de política, porque recordar a quienes perdimos el 11 de septiembre nunca debe ser una cuestión partidista", dijo a EFE un portavoz del Memorial y Museo del 11S, que organiza el acto y se ubica entre los dos monumentales estanques con cascadas de agua que toman el lugar de las Torres Gemelas.

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Añadió que funcionarios gubernamentales de todo el espectro político, "incluidos todos los presidentes, gobernadores y alcaldes en ejercicio desde el 11S", han asistido siempre a la ceremonia "simplemente para rendir testimonio".

"No ofrecen comentarios y se les pide que permanezcan en un área designada", precisó.

La presencia de Mamdani ha generado oposición entre algunos familiares y grupos de supervivientes. La Asociación de Policías Retirados de la Autoridad Portuaria ha pedido tanto al alcalde como a la gobernadora Kathy Hochul que se abstengan, mientras que su presidente, John McDevitt, ha advertido de que su presencia puede causar "dolor" a las víctimas y "desviar la atención".

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La recolecta de firmas de Giovanni Galante, viudo de una víctima, suma casi 100.000 y cuestiona "posiciones" de Mamdani consideradas "hostiles", como su "halago" al imán Siraj Wahhajm "vinculado al islamismo radical", su contratación como asesor legal local de Ramzi Kassem, un abogado que defendió a un terrorista de Al-Qaeda, o su falta de condena de la frase "globalizar la intifada".

El exgobernador republicano George Pataki y Bruce Blakeman, líder del condado de Nassau y candidato a gobernador cuyo sobrino murió en los atentados, también han expresado su rechazo.

En defensa de la presencia del alcalde se han pronunciado, entre otros, la portavoz del Concejo local, Julie Menin, y el excandidato republicano a alcalde Curtis Sliwa.

"Ha habido alcaldes y gobernadores durante los últimos 25 años que realmente no hicieron nada para ayudar a las familias del 11S. Nunca se les prohibió asistir", dijo Dennis McKeon, organizador de un grupo de supervivientes en Staten Island.

El alcalde, por su parte, ha reivindicado su asistencia y su compromiso con las víctimas: "Honraré con orgullo a las familias, los supervivientes y los socorristas y reafirmaré que nunca olvidaremos aquel día", dijo el pasado julio.

Mientras tanto, también resulta polémica la ausencia de Trump, que será el primer presidente en activo que no asiste a la conmemoración en Nueva York, y enviará en su lugar al vicepresidente JD Vance.

El mandatario ha decidido asistir a los actos del 11S en otro de los escenarios de los atentados, el Pentágono, porque quería dar un discurso en la Zona Cero pero no podía hacerlo debido a las normas de la organización, según informó The New York Times, que cita fuentes propias.

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Trump intentó desmentir la información en su red social Truth Social, donde aseguró que ha estado en Nueva York "muchas veces" a lo largo de los años y que en la ceremonia "nadie habla" porque es "solemne", y arremetió contra la autora de la información, insultando su trabajo y su físico.

Vance, por su parte, destacó en una rueda de prensa en la Casa Blanca la unión del país en torno a los atentados, aunque aprovechó para criticar al expresidente Biden y bromeó con que tendrá "muchas conversaciones intelectuales intensas" y "lo pasarán genial". EFE

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(foto) (vídeo)