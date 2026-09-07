París y Seúl invertirán 1.000 millones euros en 5 años para impulsar industria audiovisual

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París, 7 sep (EFE).- Francia y Corea del Sur invertirán conjuntamente 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años para apoyar la industria audiovisual y reforzar la soberanía cultural, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, al inaugurar este lunes en Saint-Paul-de-Vence (sur) el primer Foro Internacional Lumière sobre el futuro del sector de la imagen.

"Ponemos juntos 1.000 millones de euros en cinco años", dijo Macron, en referencia al denominado 'Partenariado Lumière', una iniciativa franco-coreana destinada a respaldar la creación audiovisual y la independencia cultural frente a las profundas transformaciones provocadas por la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las redes sociales.

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Macron defendió durante la apertura del encuentro, al que asisten representantes de unos 60 países y organizaciones internacionales, la necesidad de construir un nuevo "multilateralismo de la imagen" que permita a la industria audiovisual mundial afrontar estos cambios sin sacrificar la diversidad cultural.

"Ningún estudio, ninguna red, ningún festival de cine y ningún país puede responder por sí solo a este desafío", afirmó el presidente francés.

Señaló además que la revolución tecnológica ha democratizado el acceso a la creación y distribución de contenidos, pero advirtió también de los riesgos asociados a la llamada economía de la atención, en la que las plataformas compiten por retener a los usuarios durante el mayor tiempo posible.

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Según Macron, esta dinámica puede favorecer contenidos diseñados para captar la atención durante unos segundos en detrimento de obras concebidas para hacer reflexionar o emocionar al público.

La inteligencia artificial constituye otro de los principales desafíos para el sector, según el presidente francés, que defendió su utilización como herramienta al servicio de los creadores, pero rechazó que pueda sustituir la singularidad artística y pidió reforzar la protección de los derechos de autor.

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"Si se convierte en un instrumento que sustituye a los creadores, cometeríamos un error formidable", advirtió.

La Cumbre Lumière, que reúne en Saint-Paul-de-Vence (a las afueras de Niza) a unos 180 representantes de la industria audiovisual y del videojuego, busca abordar de forma multilateral las profundas transformaciones que afrontan estos sectores, desde el auge de las plataformas y los cambios en los hábitos de consumo hasta el impacto de la inteligencia artificial, los problemas de financiación y el debilitamiento de las salas de cine.

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Copresidido por Emmanuel Macron y el presidente surcoreano Lee Jae-myung, el encuentro cuenta con la participación de destacados ejecutivos de Hollywood y las grandes plataformas. EFE