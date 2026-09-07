Martínez contra Warner, un duelo con ADN estadounidense en final entre Toros y Olmecas

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Tijuana (México), 7 sep (EFE).- El derecho Daniel Martínez, de los Toros de Tijuana, se enfrentará este martes con el zurdo Austin Warner, de los Olmecas de Tabasco, en un duelo de lanzadores estadounidenses en el comienzo de la final de la Liga Mexicana de Béisbol.

Martínez, quien juega con la selección de México, fue líder de los lanzadores con 1.94 carreras limpias por juego y tratará de imponer condiciones este martes, cuando los Toros del mentor panameño Roberto Kelly tendrán la ventaja de ser locales.

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Warner será la carta del manejador de los Olmecas, Luis Carlos Rivera, quien pretende ganar por lo menos un partido como visitante entre martes y miércoles.

La serie, que concluirá cuando uno de los rivales enlace cuatro victorias, es de pronóstico reservado. Los Olmecas llegan a la final por primera vez en 33 años después de eliminar a los Pericos de Puebla, que eliminaron a los Diablos Rojos, campeones defensores.

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Tijuana buscará su tercer título de liga en una serie en la que ambos cuadros exhiben balance en ofensiva, defensa y pitcheo.

Los Olmecas apuestan por el talento dominicano, con el jardinero Randy Romero, quien robó 40 bases; Marco Hernández en el tercer turno como bateador designado y Óscar González, quinto en la formación como defensor del jardín izquierdo. El cerrador es Jimmy Cordero.

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Tijuana combina el talento dominicano con el venezolano con los caribeños Christian Adames, tercera base, el jonronero Junior Lake, y el receptor Michel de la Cruz.

Los venezolanos Lorenzo Cedrola, jardinero derecho, y Herlis Rodríguez, jardinero central, iniciarán la alineación, con el primera base José Rondón en el sexto turno.

Los dos equipos mostraron un rendimiento similar en la temporada. Los Olmecas batearon para 287 con 88 jonrones; los Toros, 283 con 84 cuadrangulares. Los lanzadores de Tabasco permitieron 4.17 carreras limpias por juego; los de Tijuana, 3.28.

Los Olmecas ganaron su único título de liga en 1993, al vencer a los Tecolotes de los dos Laredos; los Toros reinaron en 2017, al derrotar a los Pericos de Puebla y 2021, al superar a los Leones de Yucatán. EFE

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