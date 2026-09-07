Las Fuerzas Armadas de Ecuador incautan 500 kilos de marihuana vinculados a Los Lobos

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Quito, 7 sep (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador incautaron aproximadamente 500 kilogramos de marihuana presuntamente vinculados a la banda criminal Los Lobos durante una operación realizada en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, según informó este lunes la institución.

El operativo, ejecutado por el Ejército ecuatoriano, permitió localizar el cargamento de droga y retener una camioneta que presuntamente era utilizada para su traslado.

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Durante la intervención no hubo personas detenidas, según detallaron las Fuerzas Armadas.

La institución señaló que la droga tendría una presunta relación con Los Lobos, una de las principales bandas del crimen organizado de Ecuador, y estimó que la incautación supone una afectación económica de aproximadamente 1,5 millones de dólares.

Las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Los Lobos es una de las organizaciones criminales que el Gobierno de Ecuador identifica como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" declarado a inicios de 2024 por el presidente, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado. EFE

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