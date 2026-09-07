Sumar pide al Gobierno que paralice el proceso de extradición a EEUU del activista propalestino 'Fergie' Chambers

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Sumar ha registrado una proposición no de ley, impulsada por IU, para instar al Gobierno a paralizar el proceso de extradición a Estados Unidos (EEUU) del activista estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers.

Chambers fue detenido durante el mes de julio en Ibiza, a raíz de una orden internacional de arresto emitida por las autoridades norteamericanas, y fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que será el tribunal encargado de decidir sobre el expediente de extradición.

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El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha explicado en rueda de prensa que la iniciativa insta a que el Gobierno paralice y rechace, por decisión del Consejo de Ministros, este proceso de extradición.

Santiago ha indicado que hay falta de concreción de los presuntos delitos que se le imputa a Chambers y eso se debe, según sospecha, a que en el fondo no ha cometido ninguno y que simplemente se ha dedicado a ayudar al pueblo palestino, incluso con su patrimonio personal.

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Es más, ha lanzado que Estados Unidos trata de criminalizar a todo aquel que trata de mostrar su "solidaridad con Palestina" y espera que la proposición salga adelante en el Congreso por amplia mayoría.

Por su parte, Podemos ha reclamado también en diversas ocasiones al Gobierno que impida la extradición de Chambers a Estados Unidos y se le ponga en libertad.