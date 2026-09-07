El alzhéimer aumenta el riesgo de epilepsia en adultos con síndrome de Down, según estudio

Guardar

Barcelona, 7 sep (EFE).- El riesgo de desarrollar epilepsia en adultos con síndrome de Down aumenta notablemente tras el inicio de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, según un estudio internacional.

El trabajo -publicado en la revista The Lancet y liderado por el Instituto de Investigación del Hospital Sant Pau, en la ciudad española de Barcelona- demuestra que la incidencia acumulada de la epilepsia pasa del 9,5 en el momento del diagnóstico de alzhéimer al 56,9 % al cabo de nueve años.

PUBLICIDAD

La neuróloga Lucía Maure-Blesa subraya que las crisis epilépticas en este colectivo no surgen simplemente por el envejecimiento, sino que el riesgo se eleva "de forma muy clara cuando comienzan los síntomas del alzhéimer y sigue aumentando a medida que la enfermedad avanza".

Los resultados del estudio, efectuado sobre una muestra de 4.804 personas de diferentes países, revelan que la aparición de esta patología, especialmente la mioclónica de inicio tardío, se asocia con un deterioro cognitivo más rápido y un riesgo de mortalidad 2,10 veces superior.

PUBLICIDAD

Por su parte, la investigadora María Carmona-Iragui aclara que esta relación "no significa necesariamente que las crisis sean la causa de este empeoramiento", ya que también podrían ser un indicador de que el alzhéimer se encuentra en una fase más avanzada o agresiva.

El trabajo de investigación analizó a pacientes con una edad media de 43 años pertenecientes a siete series internacionales entre octubre de 2012 y julio de 2025.

Los datos indican que las crisis más frecuentes en esta etapa son las mioclónicas, caracterizadas por sacudidas musculares breves, y las tonicoclónicas, que provocan pérdida de conciencia y movimientos convulsivos.

Ante estos hallazgos, el equipo médico recalca la importancia de vigilar estrechamente a los pacientes, ya que algunas crisis pueden manifestarse como "pequeños espasmos, sobre todo por la mañana" y pasar desapercibidas en el seguimiento rutinario. EFE