Alemania defiende ante la CIJ que el envío de armas a Israel está sujeto a "estrictos" controles

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Las autoridades alemanas han defendido este lunes sus exportaciones de armas a Israel, alegando que son compatibles con el Derecho Internacional, durante una audiencia en La Haya ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la denuncia presentada por Nicaragua contra Berlín por su ayuda militar y por no prevenir un "genocidio" en la Franja de Gaza.

"Todas las exportaciones alemanas de tecnología y equipamiento militar a Israel, al igual que a cualquier otro país, están sujetas a estrictos requisitos de concesión de licencias que superan los requisitos internacionales", ha señalado Julia Monar, que ejerce la defensa de Alemania ante la CIJ.

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La letrada ha asegurado que estos requisitos "no dejan ningún margen de discrecionalidad a las autoridades alemanas para incumplir (sus) obligaciones en virtud del Derecho Internacional", tras afear a la corte que Berlín se pronuncie en la etapa actual de la causa judicial.

"Alemania se ve obligada a señalar que las afirmaciones fácticas de Nicaragua no solo son inapropiadas en esta fase del procedimiento, sino que además crean una imagen inexacta y distorsionada (...) Admitir las alegaciones de Nicaragua obligaría inevitablemente al tribunal a determinar la legalidad de la conducta de un tercero que no ha dado su consentimiento ni ha sido oído de ninguna manera en este procedimiento", ha manifestado.

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Monar ha incidido en que la causa abierta no supone una "controversia bilateral clásica", recordando que ni Managua ni Berlín son partes del "verdadero objeto de este asunto: el conflicto israelo-palestino".

La abogada ha tachado de infundadas las acusaciones de Nicaragua y ha vuelto a solicitar a la corte que rechace la petición de las autoridades nicaragüenses de detener las exportaciones de armas de Alemania a Israel.

La CIJ ya se pronunció al respecto en abril de 2024, cuando se negó a imponer medidas provisionales sobre Alemania, después de que Nicaragua presentara la demanda contra Berlín en enero de ese año argumentando que desde octubre de 2023 existe "un riesgo reconocido de genocidio contra el pueblo palestino", principalmente en la Franja de Gaza.

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Así, sostuvo que Alemania "está facilitando la comisión de un genocidio" y que no ha cumplido su obligación de "hacer todo lo posible" para impedirlo, teniendo en cuenta además su responsabilidad como firmante de la Convención sobre el Genocidio de 1948.

La CIJ ordenó meses antes a Israel adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de Gaza de presuntos abusos contemplados en la Convención sobre Genocidio y garantizar de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria.

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza como respuesta a los ataques por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista, ha informado de la muerte de 73.658 palestinos, incluidos más de 1.300 pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

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