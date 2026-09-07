Intesa Sanpaolo espera alcanzar en 2029 unos 2.900 millones en sinergias con la adquisición de MPS

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Intesa Sanpaolo ha informado que prevé alcanzar un total de 2.900 millones de euros antes de impuestos en sinergias como resultado de la operación de adquisición sobre Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) y que espera alcanzar este importe para el año 2029.

De estas sinergias totales, el 60% se obtendrán para el ejercicio 2028, según ha indicado la entidad italiana en las respuestas a los accionistas publicadas en su web a pocos días de la junta general de accionistas de este próximo 10 de septiembre.

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En concreto, las sinergias de ingresos aportarán 1.400 millones de euros, mientras que las derivadas de costes están fijadas en 1.500 millones de euros. Las sinergias de ingresos procederán principalmente de la "plena explotación del potencial de la clientela adquirida mediante la progresiva equiparación de su productividad comercial con los niveles del Grupo Intesa Sanpaolo".

La operación supone también una cartera de 1.250 sucursales, de las que 635 serán cedidas al grupo Unipol y el resto serán conservadas por Intesa Sanpaolo, lo que sumado a gastos como la integración de los sistemas informáticos o las actividades de rebranding impactará en unos costes por la transacción antes de impuestos de 2.100 millones de euros.

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Por otro lado, las sinergias derivadas de la gestión de personal alcanzarán las 600 millones de euros fruto en su mayoría del relevo generacional previsto que contempla la salida de 6.800 personas a través de bajas voluntarias, que serán suplidas por el mismo número de contrataciones, de las que 2.700 corresponderán a 'global advisors'.

Los accionistas también han expresado sus dudas acerca de los problemas de competencia que pueden surgir por la transacción, aunque Intesa asegura que ya ha tenido en cuenta las implicaciones antimonopolio correspondientes.

La convocatoria de la junta de accionistas para este 10 de septiembre tiene como objetivo de abordar la ampliación de capital para poder ejecutar la oferta de 30.600 millones de euros lanzada sobre MPS.

El consejo de administración de MPS aprobó una vez conocida la intención de Intesa Sanpaolo el lanzamiento de dos ofertas públicas voluntarias de canje de acciones "simultáneas y paralelas" para adquirir Banco BPM y Banca Generali por un importe conjunto de alrededor de 34.000 millones de euros, con el objetivo de evitar la OPA de Intesa.

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