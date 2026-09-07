Hallan armas blancas, celulares y marihuana en requisa preventiva en cárcel paraguaya

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Asunción, 7 sep (EFE).- Armas blancas, celulares y marihuana fueron hallados este lunes en una requisa preventiva dentro del Centro Nacional de Prevenidos de la capital paraguaya, Asunción, antes conocida como cárcel de Tacumbú, informó el Ministerio de Justicia.

En una conferencia de prensa, el director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, señaló que la intervención es parte de los "controles periódicos para evaluar la eficacia" de la seguridad en las cárceles del país.

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Durante el operativo, que contó con el apoyo de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), se encontraron "objetos cortopunzantes, estoques", varios celulares y dosis de marihuana y otras sustancias estupefacientes, detalló el funcionario.

Peña advirtió que los objetos hallados no hubieran ingresado al reclusorio si los sistemas de seguridad fueran "eficientes".

En ese sentido, apuntó que existen agentes penitenciarios y funcionarios que "no hacen su trabajo como debería ser" y que el sistema de cámaras de vigilancia del Centro Nacional de Prevenidos es "incipiente".

Igualmente, expresó que guardan "la esperanza" de que "en algún momento" el Gobierno dote a las penitenciarias de inhibidores de señal, unos dispositivos que bloquean las comunicaciones de celulares, wifi, GPS o radiofrecuencia.

El director alertó que los celulares pueden ser utilizados por los internos para "la coordinación" de delitos desde dentro de las cárceles.

El 14 de julio pasado, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, reconoció que el ingreso de celulares es "una problemática" en las 19 penitenciarías del país y afirmó que las cárceles paraguayas no poseen inhibidores de señal.

Nicora se pronunció de este modo tras un operativo en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, a unos 150 kilómetros de Asunción, donde se incautaron 516 celulares luego de que se denunciara que desde dentro de la cárcel se habrían cometido delitos informáticos. EFE

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