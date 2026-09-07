Cuerpo avanza que el PIB creció un 0,6% en el tercer trimestre y descarta revisar previsiones por ahora

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El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este lunes que sus previsiones "internas" apuntan a que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, "en línea con lo esperado".

"Se mantiene el pulso de crecimiento y eso apunta a ese 2,6% que tenemos de cara al conjunto del año", ha subrayado el ministro, que "por ahora" se siente "cómodo" con las previsiones del cuadro macroeconómico que se presentaron el pasado mes de junio.

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Así ha respondido Cuerpo al ser preguntado en 'Los Desayunos de Efe y RTVE' por si el Gobierno contempla una nueva actualización de sus previsiones macro ante el repunte de la inflación.

En este contexto de subida de los precios, y preguntado por si el Ejecutivo se plantea prorrogar las medidas anticrisis para paliar el aumento de los costes energéticos derivados de la guerra entre Irán y Estados Unidos, Cuerpo ha recordado que ya hay medidas en marcha y que, si es necesario prolongarlas en el tiempo, "se seguirá acompañando" a familias y empresas, como ya dijo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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"Veremos cómo evoluciona este mes de septiembre, pero si es necesario, ya lo dijo el presidente del Gobierno, no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante estas subidas", han sido las palabras del ministro.

En el marco de estas ayudas, Cuerpo ha recordado que desde el pasado 1 de septiembre la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, debido a la fuerte subida del precio de este combustible en el mes de julio.

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"Tenemos ahora mismo en marcha unas medidas de protección, en este caso a los hogares y empresas, ante la subida de los carburantes. Estas medidas estaban previstas para ir desapareciendo poco a poco si la situación se normalizaba y tenían una cláusula para que, en caso de desarrollos negativos o de crecimiento de los precios por encima de un umbral, se activaban las medidas de apoyo. Y es lo que ha sucedido en este mes de septiembre con respecto al gasoil, donde se ha subido la subvención hasta 20 céntimos", ha insistido.

LOS PRESUPUESTOS, "LO ANTES POSIBLE"

Preguntado por si el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 antes de finales de este mes, Cuerpo se ha limitado a señalar que se hará "lo antes posible".

"En cuanto consideremos que están preparados. La idea no es sólo presentarlos, sino tener esa negociación también que nos permita ser capaces de aprobarlos", ha subrayado el ministro.

Sobre si se presentarán las cuentas públicas aunque no se consiga ese acuerdo previo con las fuerzas parlamentarias, Cuerpo ha afirmado que "se van a presentar" y que durante este mes de septiembre se mantendrán contactos políticos para recabar apoyos.

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"Hay un compromiso por parte del presidente del Gobierno. Vamos a presentar esos Presupuestos Generales del Estado y para ello estamos trabajando con el objetivo de que sean unos presupuestos que se aprueben", ha recalcado.

En todo caso, durante su intervención en este foro, Cuerpo ha señalado que las prórrogas presupuestarias de los últimos años no han limitado a España ni en materia de ejecución presupuestaria, ni de realización de inversiones.

"En el ámbito económico y presupuestario, (la prórroga presupuestaria) no ha sido una limitación para que hayamos sido capaces de estar entre las economías que han liderado el crecimiento entre las grandes economías del mundo durante tres años seguidos, para que hayamos sido capaces de crear en torno a uno de cada dos nuevos empleos que se crean en la zona euro, para que hayamos sido capaces de reducir nuestra deuda con respecto a PIB en los últimos años en más de 22 puntos", ha defendido el ministro.

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ÚLTIMO DESEMBOLSO DE LOS FONDOS EUROPEOS

Tampoco prorrogar los Presupuestos ha afectado a la ejecución de los fondos europeos, según ha apuntado el vicepresidente, que ha confirmado que España pedirá a Bruselas el último desembolso de los fondos europeos (unos 26.000 millones de euros) antes de que acabe este mes.

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"Estamos preparando toda la documentación, que mandaremos antes de finales de mes, antes de finales de septiembre, a la Comisión para que dé paso al último desembolso (...) Esperamos que una vez finalizado todo ese proceso, para finales de año podamos tener ya la totalidad de los fondos del Plan de Recuperación.

Pero una vez que finalice este Plan, Cuerpo ha indicado que el Gobierno quiere que siga habiendo "potencia de fuego en la economía", por lo que parte de los fondos europeos se utilizarán "más allá del 2026 sin incumplir la normativa", por ejemplo, reforzando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 10.000 millones de euros.

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