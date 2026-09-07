Asraf Beno, con el corazón dividido ante su regreso a 'Supervivientes' por Isa Pi y su bebé Cairo: "Es muy duro"

07/09/2026 Asraf Beno, rumbo a 'Supervivientes All Stars 3' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Siempre en un discreto segundo plano a la sombra de Isa Pantoja -de la que se enamoró en 'GH VIP' en 2018 y con la que participó en 'La casa fuerte' en 2020, Asraf Beno descubría una faceta hasta el momento desconocida de él en 'Supervivientes 2023'. Luchador y dispuesto a no callarse nada, protagonizaba sendos enfrentamientos con los hermanos Manuel y Alma Cortés -que provocaría la ruptura definitiva de la hija de Isabel Pantoja con Raquel Bollo y sus primos-, sonaba como favorito a la victoria pero se quedó a las puertas de la gran final que ganaría Bosco Martínez-Bordiú.

Dispuesto a resarcirse y con el sueño de convertirse en ganador, Asraf vuelve a Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars 3'. Muy emocionado antes de coger el vuelo rumbo a los Cayos Cochinos para el gran estreno del reality el próximo jueves 10 de septiembre, el modelo ha reconocido que lo que está viviendo "es una pasada. Supervivientes me encanta. Volver a vivir la experiencia, a vivir esos Cayos que son preciosos, súper bonitos....".

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Sin embargo, este año es muy diferente porque es papá, y por primera vez se separará de su hijo Cairo, de un año. "Mira, no he querido pararme a pensar, de verdad. Mira los pelos de punta... Es muy duro, es muy duro, pero bueno. Tampoco nos vamos a quejar. Vamos a trabajar" ha expresado a corazón abierto, confesando que aunque mental y físicamente "voy con muchas ganas, acabo de ser padre y por esa parte... Cuesta".

En la isla volverá a concursar con Alma y, sobre cómo afronta su reencuentro y si está dispuesto a enterrar el hacha de guerra, el ceutí ha adelantado que aunque "todavía no la he visto", "todo se hablará y todo se verá". "Habrá que ver cómo van surgiendo las cosas y no sé en qué manera vendrá ella", dejando claro que por su parte intentará empezará de cero con la hija de Raquel Bollo.

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Y aunque hasta ahora era una incógnita, Asraf ha revelado en un desliz que será Isa quién le defienda en los platós.