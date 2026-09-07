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Argentina demandará a la petrolera israelí Navitas por operar en Malvinas

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Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra varias subsidiarias de la petrolera israelí Navitas por operar sin autorización del país suramericano en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.

Según informó la Presidencia argentina, la denuncia alcanzará a las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd.

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Argentina alega que estas empresas "presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte", en "violación" de las leyes argentinas. EFE

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