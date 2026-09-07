Tribunal de Ecuador evalúa pedido del expresidente Moreno de suspender pena por sobornos

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(Corrige titular y primer párrafo. Bien: Tribunal de Ecuador)

Quito, 7 sep (EFE).- Un tribunal de Ecuador evalúa este lunes el pedido del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) para suspender la ejecución de la condena de cinco años de prisión que recibió por sobornos de la empresa estatal china Sinohydro, para viabilizar el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país.

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La audiencia se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, donde se analiza la solicitud de Moreno para acogerse a la suspensión condicional de la pena, un mecanismo que le permitiría evitar la cárcel a cambio del cumplimiento de una serie de condiciones y obligaciones establecidas por la Justicia.

La misma petición fue presentada por su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno, y sus hermanos, Edwin y Guillermo, todos condenados a dos años y seis meses de prisión, así como por otros siete sentenciados dentro del proceso.

Las solicitudes fueron presentadas por los sentenciados el lunes 31 de agosto, pero no fue hasta el pasado miércoles cuando se estableció que la diligencia sería este lunes.

El expresidente y sus familiares se acogieron a un artículo derogado del código penal de Ecuador que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos. Este permitía suspender la ejecución de penas de hasta cinco años de prisión si se cumplían determinados requisitos.

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Moreno fue condenado el pasado 28 de agosto junto a otras 19 personas después de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) lo declarase culpable de recibir sobornos para favorecer el financiamiento para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ejecutada por Sinohydro.

Los jueces acogieron la tesis de la Fiscalía, que sostuvo que Sinohydro pagó unos 76 millones de dólares en sobornos que fueron canalizados a través de un entramado de empresas y distribuidos entre distintas personas, incluidos miembros de la familia del exmandatario.

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Los hechos investigados se remontan a 2010, cuando Moreno ejercía de vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y, según los jueces, intervino desde su cargo en un "ámbito ajeno a su rectoría" para favorecer a la compañía china y, a cambio, su entorno familiar recibió beneficios, unas acusaciones que el exmandatario ha rechazado.

En un mensaje publicado el domingo en redes sociales, Moreno aseveró que es "totalmente falso" que haya favorecido el financiamiento del proyecto hidroeléctrico, cuestionado por miles de fisuras reportadas en los años posteriores a su construcción. EFE

(foto)(video)