OIT plantea a Perú vías para facilitar acceso a seguridad social de trabajadoras del hogar

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Lima, 7 sep (EFE).- El acceso de las trabajadoras del hogar a la seguridad social en Perú todavía presenta dificultades debido a la modalidad del trabajo por horas y al multiempleo, al trabajar a la vez para varias personas, según advirtió este lunes en un reporte la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tras analizar las barreras legales, administrativas, socioeconómicas y socioculturales de las trabajadoras del hogar en Perú para ser afiliadas al Seguro Social de Salud (EsSalud), el organismo señaló que "los mecanismos vigentes todavía no responden plenamente a estas modalidades de trabajo".

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Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024, recogidos en la publicación, el 94,9 % de las personas trabajadoras del hogar remuneradas trabaja sin contrato, solo el 18,7 % reporta afiliación a un sistema de pensiones y únicamente el 8,1 % cuenta con cobertura de EsSalud.

"El principal desafío ya no es únicamente reconocer derechos, sino asegurar que el diseño y el funcionamiento de los sistemas administrativos permitan ejercerlos efectivamente", señaló Pablo Casalí, especialista principal en Protección Social de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.

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En ese sentido, la OIT propuso medidas para adaptar la afiliación de las trabajadoras del hogar a EsSalud y sus cotizaciones a las características actuales del sector.

Entre sus propuestas, la publicación plantea establecer mecanismos que permitan sumar los aportes realizados por distintos empleadores o provenientes de trabajos a tiempo parcial, de manera que estos contribuyan conjuntamente al acceso de las trabajadoras a las prestaciones de salud y pensiones.

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La OIT también propone simplificar los trámites mediante una ventanilla única digital, establecer incentivos para promover la formalización y fortalecer la información sobre derechos y obligaciones.

El documento identifica además otras barreras, como la dispersión de trámites entre instituciones, la falta de interoperabilidad de los sistemas, la limitada capacidad contributiva de trabajadoras y hogares empleadores y la persistencia de percepciones que dificultan la formalización.

Según los datos analizados, siete de cada diez personas empleadoras consideran que el trabajo del hogar no requiere una formalización completa y más de dos tercios de las trabajadoras desconocen los procedimientos de afiliación.

En Perú, según el informe, más de 441.000 personas realizan trabajo del hogar remunerado, de las que el 94,7 % son mujeres. Entre ellas, cuatro de cada diez trabajadoras son jefas de hogar y casi la mitad (47 %) percibe una remuneración inferior al salario mínimo, fijado actualmente en 1.130 soles (337 dólares).

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De acuerdo con la OIT esto "esto refleja la situación de vulnerabilidad económica que enfrenta una parte importante de este sector y la relevancia de avanzar hacia una mayor cobertura de la seguridad social". EFE