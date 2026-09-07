Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires suma fotografías del peruano Mario Testino

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Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) anunció este lunes la incorporación a su colección de dos fotografías del reconocido fotógrafo peruano Mario Testino.

Una de las obras, realizada en 2007 en Nueva York para la revista Vanity Fair, está protagonizada por la modelo brasileña Gisele Bündchen.

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La otra, registrada en 2007 en Roma para Vogue, muestra a la modelo y actriz anglo-estadounidense Sienna Miller.

Ambas obras fueron donadas al Malba por el propio Testino.

Nacido en Lima en 1954, Mario Testino es uno de los fotógrafos de moda y retrato más reconocidos a nivel internacional.

Radicado en Londres desde 1976, Testino desarrolló una destacada trayectoria en revistas como Vogue y Vanity Fair, además de realizar campañas para importantes firmas de moda como Gucci, Versace, Chanel y Dior.

En 2014, el Malba acogió la exposición 'Mario Testino: In Your Face', la primera gran muestra del artista peruano en Argentina y que reunió 122 fotografías.

Además de las fotos de Testino, el Malba también anunció la incorporación a su colección de la litografía 'Al este del Paraíso' (1995), del dominicano Jorge Pineda (1961-2023), figura clave en la renovación de las artes visuales en su país durante la década de los recientes años noventa.

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Este museo porteño, uno de los más importantes de Latinoamérica y que cumple veinticinco años este 2026, ha adquirido también las obras 'Abstracción con material', de Juan Del Prete (1897-1987), y 'Conocimiento siniestro nº 4 El ser', de Líbero Badíi (1916-2001), ambos nacidos en Italia y fallecidos en Buenos Aires.

El Malba también anunció la incorporación a su acervo, gracias a una donación, de tres obras de la artista argentina Margarita Paksa. EFE