Rusia ataca centros logísticos, puertos, buques y sistema energético ucraniano

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Moscú, 4 sep (EFE).- El Ejercito ruso atacó durante la pasada noche centros logísticos, instalaciones portuarias, buques e infraestructura del sistema energético ucraniano, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan lanzando ataques combinados contra centros logísticos, buques e infraestructura portuaria y energética en Ucrania, vinculados a las Fuerzas Armadas ucranianas", señaló el mando castrense ruso en su cuenta de Telegram.

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Defensa indicó que, perpetrado con misiles de emplazamiento aéreo y drones de largo alcance, el ataque alcanzó objetivos en Kiev y la región de Odesa, a orillas del mar Negro.

En la región de Kiev fue atacado el centro logístico EKO-Avtotechnics, ubicado en la localidad de Gatne, almacenes que guardaban y gestionaban la distribución de bienes de doble uso.

En el puerto Yuzhni de la región de Odesa fue atacado un buque de carga con un cargamento militar, mientras que en el puerto de Chornomorsk fueron atacados otro buque con un cargamento de armas suministradas por Occidente y una terminal de bombeo de combustible destinado al Ejército ucraniano.

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En la localidad de Mirne fue atacada la subestación Novoodesskaya, según Defensa.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, denunció en su canal de Telegram que Rusia "atacó masivamente la infraestructura civil de la región de Odesa. Como resultado de los ataques, una persona murió y al menos cinco resultaron heridas, entre ellas un niño".

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El Ministerio de Defensa ruso anunció el domingo una campaña de bombardeos masivos contra la infraestructura energética enemiga después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, acusara a Kiev de abrir la caja de pandora con sus ataques contra la retaguardia rusa. EFE