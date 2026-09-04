Ferrán Torres reacciona al adiós de su íntimo amigo Marcos Llorente a la Selección Española

04/09/2026 Llorente y Ferran en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Sin palabras. Así se han quedado muchos seguidores de la Selección Española de Fútbol después de que Marcos Llorente haya anunciado solo 52 días después de convertirse en Campeón del Mundo 2026 frente a Argentina, su decisión de dejar 'La Roja', siguiendo así los pasos de Leo Messi -que hacía lo propio después de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste-, o de su excompañero Álvaro Morata, que también hacía público que no volvería a vestir la camiseta del combinado de nuestro país tras capitanear la victoria de España en la Eurocopa 2024.

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada" ha revelado en un comunicado compartido en sus redes sociales este jueves.

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Agradecido "a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables", el futbolista del Atlético de Madrid ha confesado en su adiós a la Selección que "me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo". "Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo" ha concluido.

Una decisión que ha pillado por sorpresa incluso a sus propios compañeros en 'La Roja', que no han tardado en reaccionar 'en tromba' a su inesperada despedida. Especialmente significativa, la de Ferran Torres, quien ha encontrado en Llorente a un amigo incondicional, como demostraron yéndose juntos de vacaciones de lo más cómplices a Ibiza para celebrar el Mundial: "Noooooo.... Te voy a echar mucho de menos" ha expresado visiblemente afectado.

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También Mikel Merino -"te vas dejando huella"-; Dani Olmo -"eres el mejor!!! Por la puerta grande, amigo"-; Pedro Porro -"Ha sido un orgullo compartir selección contigo, hermano. Te deseo siempre lo mejor, dentro y fuera del campo"; Laporte, que ha optado por poner varios emoticonos de corazones rojos; o Álex Baena -que ha celebrado que "te vas por todo lo alto"- se han querido despedir públicamente del jugador comentando su post.

El Atlético de Madrid, club en el que juega Llorente, también ha reaccionado asegurando que el equipo está "orgulloso de tu compromiso y tu forma de representar y defender la camiseta. Eres parte de la historia del fútbol español y nos hace inmensamente felices poder disfrutar contigo cada día".

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