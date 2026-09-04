EEUU anuncia la detención de cuatro personas y la incautación de más de 940 kilos de marihuana de una embarcación

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Las autoridades de Estados Unidos han anunciado la detención de cuatro personas y la incautación de más de 940 kilos de marihuana repartidos en casi medio centenar de fajos en la estela de una lancha rápida interceptada por la Guardia Costera estadounidense.

Lo han hecho tras la interceptación de la citada embarcación, que "se detuvo sin más incidentes", según ha anunciado en redes la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur (JIATFS, por sus siglas en inglés), un órgano dependiente del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM).

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"Durante las operaciones posteriores, las tripulaciones de la Guardia Costera localizaron una zona con fardos a lo largo de la ruta previa de la embarcación y recuperaron 47 fardos de lo que se sospecha que es marihuana, con un peso total de 2.082 libras (944 kilogramos) y un valor superior a los 2,4 millones de dólares (algo menos de 2,1 millones de euros)", ha precisado el organismo.

Fruto de ello, los agentes estadounidenses han detenido a cuatro personas, ha subrayado la JIATFS, que ha destacado la "vigilancia, profesionalidad y una coordinación perfecta" de los agentes "desde la detección y la persecución hasta la recuperación de pruebas y el apoyo en las operaciones de búsqueda y rescate".

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