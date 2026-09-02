Irán incauta un buque con 382.000 litros de combustible de contrabando en aguas cercanas al golfo Pérsico

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El responsable de la Guardia Fronteriza de la provincia iraní de Juzestán, Sardar Hojat Sefid Posut, ha anunciado este miércoles la incautación de un buque petrolero que transportaba 382.000 litros de combustible de contrabando en aguas cercanas al golfo Pérsico.

"Los guardias fronterizos de Abadán, mediante la formación de varios equipos operativos de respuesta rápida, se desplazaron rápidamente al lugar en aguas territoriales, identificaron la embarcación en cuestión y la incautaron en una operación rápida", ha explicado, según ha recogido la agencia de noticias Mehr.

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Las autoridades han detenido a once marineros extranjeros, sin revelar sus nacionalidades, y han abierto una investigación. "Los expertos estiman el valor aproximado del cargamento de combustible descubierto en más de 570.000 millones de riales (357.600 euros), que fueron entregados a las autoridades competentes", ha agregado.

Irán ha llevado a cabo durante los últimos años decenas de incautaciones de barcos, una de las principales rutas de tráfico marítimo del mundo, argumentando que transportaban combustible de contrabando y alegando violaciones de la normativa de navegación marítima.