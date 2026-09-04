Meloni atribuye a las alianzas de centroderecha la capacidad de dar estabilidad a Italia

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Roma, 4 sep (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebra con "gratitud y profundo sentido de la responsabilidad" el récord de permanencia que su Gobierno alcanza este viernes y atribuye a las alianzas de centroderecha la capacidad de dar estabilidad al país.

"No creo que sea una coincidencia que, hasta la fecha, los tres gobiernos más longevos de la historia de la República sean todos de centroderecha. La estabilidad se construye cuando una alianza comparte valores, objetivos y una visión de la nación, no cuando la única razón para permanecer unidos es impedir que otros gobiernen", afirma Meloni en un mensaje publicado este viernes en sus redes sociales.

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El gobierno que preside la ultraderechista Meloni bate este viernes un récord de permanencia con 1.413 días consecutivos en el poder, superando la marca que logró Silvio Berlusconi en su segundo mandato (2001-2005).

"Hoy, nuestro gobierno se convierte en el más longevo de la historia de la República Italiana. Lo celebro con gratitud y un profundo sentido de responsabilidad. Porque la estabilidad no es un logro para exhibir, sino la condición que permite a una nación planificar, decidir, cumplir sus compromisos y ser respetada", subraya la mandataria, que también es la primera mujer en presidir un Gobierno en Italia.

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En su mensaje en redes sociales, Meloni destaca el esfuerzo de su gobierno para "aumentar el empleo, reducir el paro, apoyar a las familias y las empresas, fortalecer la seguridad, gestionar las finanzas públicas con integridad y recuperar el peso y la credibilidad de Italia en el ámbito internacional".

La estabilidad lograda en su mandato, añade, "no es mérito de una sola persona. Es el resultado de una coalición unida que ha gobernado durante cuatro años con una visión común y ha optado por permanecer unidos, no contra nadie, sino para hacer realidad un proyecto para Italia".

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"Pero, sobre todo, esta estabilidad existe gracias a los italianos que depositaron su confianza en nosotros en 2022. Una confianza que nunca hemos considerado un cheque en blanco y que jamás daremos por sentada", dice Meloni.

Y agrega -en referencia a las elecciones generales de 2027- que "el próximo año volveremos a presentar a la ciudadanía lo que hemos logrado, lo que queda por lograr y nuestra visión de futuro".

Giorgia Meloni celebrará esta tarde en Bari (Puglia, sur) este récord de permanencia en un acto organizado por su partido, Hermanos de Italia: "Será una oportunidad para mirarnos a los ojos, hacer balance del camino recorrido y, sobre todo, debatir sobre lo que nos depara el futuro. Adelante, con los pies en la tierra y la mirada fija en el futuro", concluye su mensaje la primera ministra italiana. EFE

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