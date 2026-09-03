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De la Espriella anuncia primer cambio en su equipo tras renuncia de ministra de Educación

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Bogotá, 2 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles el primer cambio en su gabinete, tras confirmar la renuncia de la ministra de Educación, Viviane Morales, quien se va del cargo al aducir asuntos familiares.

"Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden", escribió el mandatario en X al despedir a Morales, quien asumió la cartera de Educación el pasado 7 de agosto. EFE

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