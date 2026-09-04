Un tribunal ordena detener al hospitalizado expresidente Bucaram tras no ir a una vista judicial en su contra

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Un tribunal de Ecuador ha ordenado la detención del expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997), quien se encuentra hospitalizado tras una operación, después de que el exdirigente no se haya presentado por sexta vez a la audiencia para escuchar la sentencia por un supuesto delito de delincuencia organizada, en un caso en el cual está siendo investigado junto a su hijo Jacobo Bucaram y otras dos personas más.

Esta decisión ha sido adoptada después de que no pudiera ser reinstalada, por sexta vez, la audiencia del juicio para conocer la sentencia sobre el caso Pruebas COVID-19, donde la Fiscalía acusa al exdirigente, a su hijo y a dos personas más de "colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la COVID-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria", según recoge el diario 'Primicias'.

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"Por sexta vez, se declara fallida la reinstalación de la audiencia. El Tribunal dispuso al Bloque de Búsqueda vigilancia permanente en la clínica donde estaría Abdalá B. Al recibir el alta, será aprehendido para comparecer", ha anunciado la Fiscalía del país andino en un mensaje en redes.

De acuerdo con el testimonio de la familia de Bucaram, el exdirigente tuvo que ser intervenido "de emergencia" en una operación de corazón tras "días de enorme tensión y fuertes emociones", según un mensaje publicado el 27 de agosto por su esposa, María Rosa Pulley Vergara, en redes sociales, en el cual aseguró que su estado de salud es "delicado" y "de carácter reservado".

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"No pedimos privilegios. Pedimos humanidad, debido proceso y justicia sin odio ni persecución. A los medios de comunicación les ruego sensibilidad; a quienes administran justicia, responsabilidad; y a la ciudadanía, independientemente de sus simpatías políticas, que recuerde que detrás del expresidente, del político y del nombre que durante décadas ha generado pasiones y controversias existe un ser humano", subrayó entonces Pulley Vergara.