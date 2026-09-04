Los pedidos de las fábricas alemanas moderan su crecimiento mensual en julio al 2,5%

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Los nuevos pedidos de la industria manufacturera de Alemania aumentaron un 2,5% en julio respecto al mes anterior, tasa que se ha moderado en 1,2 puntos en relación al incremento del 3,7% registrado en junio. Este último dato ha sido revisado seis décimas al alza tras una estimación preliminar del 3,1%, según ha informado este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Con el repunte mensual de julio, los pedidos de las fábricas alemanas encadenan tres meses consecutivos de incrementos.

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Al excluir los pedidos de gran volumen, los nuevos pedidos de las fábricas germanas fueron en julio un 1,4% inferiores a los del mes anterior.

En relación al mismo mes del año pasado, los pedidos de la industria alemana se dispararon en julio un 13,1%.

La comparación trimestral, menos volátil, mostró que los nuevos pedidos entre mayo y julio de 2026 fueron un 2,9% superiores a los del trimestre anterior. Excluyendo los pedidos de gran volumen, los nuevos pedidos bajaron un 2,2% en dicho trimestre.

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La evolución positiva de los nuevos pedidos manufactureros durante el mes de julio respondió casi exclusivamente al crecimiento registrado en el sector de la fabricación de otros equipos de transporte (aviones, barcos, trenes y vehículos militares).

En concreto, debido a un volumen excepcionalmente elevado de pedidos de gran volumen, especialmente en la fabricación de barcos, material rodante ferroviario y aviones, los nuevos pedidos en este sector se multiplicaron por más de dos respecto al mes anterior (+126,4%).

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En el otro extremo, la industria del automóvil registró un retroceso mensual de sus pedidos del 12,5%, lo que tuvo un impacto negativo en el resultado global.

En el caso de los bienes de capital, los nuevos pedidos en julio aumentaron un 2,4% respecto al mes anterior, mientras que los de bienes intermedios crecieron un 4,3%. Por contra, los nuevos pedidos de bienes de consumo registraron un descenso del 4,8%.

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Por su parte, los pedidos extranjeros bajaron un 2,1% en julio, con un fuerte incremento del 12,1% en los pedidos procedentes de la zona euro y un retroceso del 10,1% en los pedidos extracomunitarios. Los pedidos nacionales aumentaron un 9,1%.