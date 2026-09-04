El dron hallado en una isla finlandesa es ruso, según la Guardia de Fronteras

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Helsinki, 4 sep (EFE).- La Guardia de Fronteras de Finlandia informó este viernes de que el dron hallado el martes en una isla próxima a Porvoo, a unos 50 kilómetros al este de Helsinki, es una aeronave no tripulada de reconocimiento modelo Geoscan 701 de fabricación rusa.

"Este modelo lo utilizan tanto organismos estatales como entidades civiles, por lo que, en este momento, no es posible confirmar el uso previsto del aparato ni el país o la entidad que lo utiliza", señaló la agencia fronteriza en un comunicado.

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El organismo dijo que ha iniciado una investigación junto a otras autoridades por una posible violación de la integridad territorial del país para tratar de determinar desde dónde, cuándo y de qué manera llegó el dron a territorio finlandés.

"Para no comprometer la investigación, la Guardia de Fronteras no hará comentarios más detallados en esta fase sobre las características del dispositivo ni sobre otras posibles observaciones", afirmó.

El dron de reconocimiento, un aparato de ala fija de varios metros de longitud, fue descubierto el martes por la tarde en una playa rocosa en la isla de Pellinge por un ciudadano, quien dio aviso a las autoridades.

Según medios locales, los investigadores sospechan que el dron podría haber llegado flotando hasta la playa tras caer al mar, ya que presentaba rastros de humedad.

Finlandia, país miembro de la OTAN desde 2023, ha sufrido este año varias violaciones de su espacio aéreo protagonizadas tanto por drones ucranianos como por aviones militares rusos.

Algunos de estos drones ucranianos, lanzados por Kiev para atacar objetivos rusos cerca del mar Báltico, se desviaron de su ruta y acabaron estrellándose en territorio finlandés sin causar daños. EFE