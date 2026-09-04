Agencias

"No podía huir solo”, dice el rescatado tras diez días atrapado por las riadas en Nepal

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Katmandú, 4 sep (EFE).- “No podía simplemente huir solo”, relató Sanjay Sah, uno de los dos trabajadores rescatados con vida este viernes tras pasar diez días atrapado en el túnel de una central hidroeléctrica arrasada por las riadas en Nepal, donde asegura que sobrevivió rezando y comunicándose a gritos con otros trabajadores.

Sah explicó, en sus primeras declaraciones tras el rescate, que perdió la oportunidad de escapar porque permaneció en la sala de control alertando a sus compañeros.

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“Mi responsabilidad era salvar la vida de todos”, dijo el trabajador, que durante los diez días bajo tierra asegura que estuvo rezando y llegó a escuchar las voces de otras personas atrapadas. EFE

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