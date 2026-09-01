Las astronautas Jessica Meir y Sophie Adenot protagonizan una caminata espacial de 6 horas fuera de la EEI

01/09/2026 Las astronautas de la NASA y la ESA Jessica Meir y Sophie Adenot SOCIEDAD NASA

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La astronauta de la NASA Jessica Meir y la astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Sophie Adenot han iniciado en torno a las 14.40 horas (hora de España) una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar un retroreflector, instalar cables de conexión, preparar el espectrómetro magnético alfa para su mantenimiento futuro y reemplazar una cámara de alta definición, según ha informado la agencia estadounidense.

Esta previsto que la caminata dure alrededor de seis horas y media. Meir y Adenot han salido de la esclusa de aire Quest de la estación para reemplazar un retrorreflector en el puerto delantero del módulo Harmony de la estación espacial, con el fin de facilitar la navegación de la nave espacial durante las operaciones de encuentro y acoplamiento.

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Tras instalar el reflector, el equipo trabajará para instalar los cables de conexión para los sistemas de retransmisión de datos, preparar el radiador del espectrómetro magnético alfa para su mantenimiento futuro y sustituir una cámara de alta definición en la estructura de la estación.

Adenot es el miembro número 1 de la tripulación para la caminata espacial y viste un traje con rayas rojas. Meir es el miembro número 2 de la tripulación y viste un traje sin distintivos.

Esta es la séptima caminata espacial de Meir y la tercera de Adenot. La excursión también marca la caminata espacial número 284 en apoyo al ensamblaje, mantenimiento y mejoras de la estación espacial.