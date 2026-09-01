El primer Clásico FC Barcelona-Real Madrid de la temporada se jugará el 25 de octubre a las 21:00 horas

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El primer Clásico de la temporada 2026-27 entre el FC Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, se jugará el 25 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Spotify Camp Nou y se verá en DAZN, según ha anunciado este martes la plataforma de entretenimiento deportivo.

El partido llegará tras un inicio de curso en el que los dos 'grandes' han arrancado con paso firme y después de las tres primeras jornadas cuentan sus partidos por victorias, lo que les vuelve a situar como los principales aspirantes al título liguero.

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Además, el partido tendrá, entre otros, el aliciente del regreso del nuevo entrenador del conjunto blanco, el portugués José Mourinho, al feudo azulgrana y la presencia del centrocampista internacional español Rodrigo Hernández con la camiseta blaugrana, después de su frustrado fichaje por el Real Madrid.

DAZN preparará una programación especial para vivir el Clásico, con toda la actualidad de ambos equipos, análisis de las claves del partido y conexiones para acercar a los aficionados todo lo que suceda alrededor de una de las citas más importantes de la temporada.

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