VÍDEO: Venezuela anuncia que el pacto petrolero con EEUU será de 25 años y mantendrá soberanía sobre sus recursos

30/08/2026 La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez POLITICA

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este domingo los detalles del acuerdo petrolero suscrito con Estados Unidos, el cual tendrá una vigencia de 25 años y mantendrá la soberanía sobre sus recursos naturales.

Según ha explicado la mandataria en un llamamiento oficial, el acuerdo entre ambos países ha sido suscrito por un total de "25 años" y contemplará "el desarrollo de 17 campos estratégicos" con un objetivo de producción "superior a 1.5 millones de barriles diarios".

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Asimismo, Rodríguez ha asegurado que el pacto alcanzado con la Casa Blanca desembolsará un total de casi 210.000 millones de dólares (unos 193.000 millones de euros) al Estado venezolano, según estimaciones de la propia presidenta encargada.

"Todo esto que permitirá apalancar la recuperación del país y avanzar en las mejoras que todos los venezolanos queremos, necesitamos y merecemos. Por eso, escogimos el camino de la diplomacia con los Estados Unidos de América, para transformar nuestras diferencias en cooperación", ha resaltado.

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De esta manera, la presidenta encargada ha querido tranquilizar a los ciudadanos venezolanos asegurando que su país "conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos", mientras que el pacto ofrece retomar la capacidad operativa de una industria "duramente golpeada por las sanciones".

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