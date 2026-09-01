Duran Duran volverá a Madrid 21 años después para dar un concierto el 6 de noviembre en Movistar Arena

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Duran Duran volverá a Madrid 21 años después para ofrecer un concierto exclusivo de una única noche en Movistar Arena el viernes 6 de noviembre.

Así lo ha anunciado este martes su promotora, que ha indicado que el espectáculo se enmarca en su actual gira internacional 'Free to Love Tour', con la que este año han actuado en algunos de los principales escenarios de Europa y Reino Unido, incluido el festival BST Hyde Park de Londres, con capacidad para 60.000 personas.

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El cuarteto, formado en Birmingham e integrado por los miembros originales Simon Le Bon (voz), Nick Rhodes (teclados), John Taylor (bajo) y Roger Taylor (batería), llevará a España su nuevo show, en el que repasará los grandes éxitos de sus más de cuatro décadas de trayectoria, junto a su último sencillo, 'Free to Love', coescrito y producido por su colaborador habitual Nile Rodgers.

La banda ofrecerá al público algunos de sus temas como 'Ordinary World', 'Girls on Film', 'Save a Prayer', 'Hungry Like the Wolf' y 'Rio', junto a una selección otros de su último álbum de estudio, 'Danse Macabre'.

Las entradas para el concierto en Movistar Arena saldrán a la venta a las 12.00 horas del jueves 3 de septiembre a través de la plataforma oficial de venta de entradas del recinto. Además, habrá una preventa exclusiva para los miembros de la comunidad VIP de Duran Duran, que tendrán acceso anticipado a las entradas a partir de las 10.00 horas.

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Además de su ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame, la banda ha recibido dos premios Grammy, dos Ivor Novello y dos BRIT Awards, entre ellos el de Outstanding Contribution to Music en 2004, así como una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Duran Duran también ha conseguido 18 éxitos en las listas estadounidenses y 21 entradas en el Top 20 británico.