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ARRE Pepsi® Black llega a la CDMX para encender la música mexicana

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de septiembre de 2026

Los próximos 5 y 6 de septiembre, el festival llegará con el Máximo Sabor a la Ciudad de México con Pepsi® Black como protagonista de una experiencia que incluirá el Pepsi® Black Saloon, una lata de edición especial, Dirty Sodas, el Momento FIZZ y más.

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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La cuenta regresiva para ARRE Pepsi® Black ya comenzó. Los próximos 5 y 6 de septiembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a convertirse en punto de encuentro para miles de personas que se reunirán alrededor de la música mexicana contemporánea. Por segundo año consecutivo, Pepsi® Black regresa como naming partner del festival, dando continuidad a una alianza que forma parte de la evolución de su plataforma musical y de una marca que busca romper con lo tradicional desde una personalidad atrevida, moderna y retadora.

Este año, la experiencia comienza desde antes de llegar al festival con una lata de edición especial de ARRE Pepsi® Black, creada para celebrar esta colaboración y llevar el espíritu del festival más allá del escenario. Con un diseño exclusivo, la pieza se suma a una propuesta que busca acercar a los consumidores al universo de Pepsi® Black a través del Máximo Sabor, convirtiendo cada momento alrededor de la música en una oportunidad para descubrir algo diferente.

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Durante los dos días del festival, Pepsi® Black tendrá una presencia que irá mucho más allá del naming. El Pepsi® Black Saloon regresará como uno de los principales puntos de encuentro de la marca, con una propuesta renovada que incluirá guitarrazos y explorará este año un género sorpresa, además de experiencias, dinámicas y momentos pensados para que los asistentes puedan hacer una pausa, convivir y disfrutar el festival a su manera.

Además, volveremos a ver las Dirty Sodas, sampling de producto y distintas activaciones de marca que llevarán el Máximo Sabor a diferentes momentos del recorrido de los asistentes. La marca también estará presente en el escenario principal del festival, que este año tendrá a Pepsi® Black como protagonista visual, reforzando su presencia dentro de uno de los espacios centrales de ARRE Pepsi® Black.

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La propuesta busca reflejar la personalidad de Pepsi® Black: una marca que apuesta por experiencias diferentes, contemporáneas y llenas de actitud. Desde el Pepsi® Black Saloon hasta los distintos puntos de interacción dentro del festival, cada experiencia está pensada para conectar con una audiencia que busca nuevas formas de disfrutar la música, compartirla y hacerla parte de su propio estilo.

Tras una primera edición que marcó el inicio de esta alianza, el regreso de ARRE Pepsi® Black consolida una estrategia de largo plazo dentro de la música en vivo. Más que dar nombre a un festival, Pepsi® Black busca formar parte de los momentos que suceden alrededor de él y construir una experiencia que conecte con las nuevas generaciones desde sus pasiones, su creatividad y su manera de vivir la cultura.

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"La música es uno de los territorios más importantes para Pepsi® Black porque nos permite conectar con las personas desde aquello que realmente les apasiona. Regresar por segundo año consecutivo como naming partner de ARRE Pepsi® Black representa la evolución de una plataforma que busca ofrecer algo diferente y seguir construyendo experiencias relevantes para nuestros consumidores. Este año quisimos llevar esa propuesta un paso más allá: desde nuestra lata de edición especial hasta el Pepsi® Black Saloon, los Dirty Sodas, el Momento FIZZ y las distintas experiencias que tendremos dentro del festival, siempre con el Máximo Sabor como parte de cada momento", comentó Rainer Strauss, Director de Marketing de Pepsi en GEPP.

Esta iniciativa forma parte de la visión de GEPP y PepsiCo por seguir impulsando plataformas de pasión que acerquen sus marcas a las personas a través de experiencias relevantes. A través de la música y el entretenimiento, la compañía continúa fortaleciendo una estrategia que conecta con las nuevas generaciones desde sus intereses y estilo de vida, consolidando a Pepsi® Black como una marca presente en algunos de los eventos culturales más importantes del país.

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Con el regreso de ARRE Pepsi® Black a la Ciudad de México, la marca reafirma su compromiso por seguir impulsando la música como un espacio para crear conexiones auténticas y construir experiencias que trascienden el escenario. Porque cuando la música reúne a miles de personas, Pepsi® Black está presente para acompañar cada momento con el Máximo Sabor.

Y tú, ¿Ya probaste Pepsi® Black?

Contacto: martha.paez@elemepr.com

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FUENTE PEPSI BLACK