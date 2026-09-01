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DiDi Food lanza DiMi, el asistente de IA que permite a los restaurantes sumarse a la plataforma por sí mismos en menos de un día

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de septiembre de 2026

· La herramienta expandirá sus capacidades para brindar soporte en la operación diaria y evolucionar hasta convertirse en un asesor de ventas.

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DiDi Food presentó DiMi, un asistente de inteligencia artificial que permite a los restaurantes registrarse a la plataforma por sí mismos, operando directamente desde WhatsApp, sin descargar nuevas aplicaciones. El anuncio ocurrió durante DiDi Food Impulsa, el foro anual que reúne a dueños de restaurantes para brindarles herramientas, capacitación y nuevas funciones de la plataforma.

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Registrar un restaurante en una plataforma de entregas a domicilio ha significado tradicionalmente papeleo, verificación de documentos y tiempo de espera. Un archivo faltante o una foto ilegible pueden retrasar el proceso varios días, y para el dueño que ya está al frente de una cocina, suele ser el punto donde la intención de vender en línea termina.

DiMi atiende esto operando en WhatsApp. Aplica una pre-validación con IA en tiempo real a los documentos que sube el usuario, señalando al instante lo faltante y guiándolo para completar el proceso sin soporte adicional. Hoy, 8 de cada 10 nuevos restaurantes realiza su propia alta, optimizando el proceso de revisión en un 68% y completando su registro en tan solo 14 horas.

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DiMi llega como parte de un conjunto de soluciones que DiDi Food ha ido sumando para la operación de los restaurantes registrados a la plataforma, junto con la DiDi Terminal, un dispositivo que imprime y automatiza las comandas directamente en cocina, y la función de reseñas de usuarios, orientada a dar visibilidad a negocios locales. Estas innovaciones reafirman el compromiso por democratizar la tecnología y consolidar a la plataforma como un aliado para todo tipo de restaurantes. Al dejar que la innovación asuma las tareas burocráticas, se reducen los obstáculos administrativos, permitiéndoles enfocarse en lo que mejor saben hacer.

La compañía también presentó la hoja de ruta de DiMi. A finales de año, el asistente pasará del registro al soporte cotidiano, resolviendo preguntas sobre políticas, pedidos y facturación en segundos. También evolucionará a asesor de ventas, integrando una calculadora de ganancias y permitiendo inscribirse a campañas promocionales. DiDi Food prevé atender a cientos de restaurantes mediante DiMi este año, escalando la tecnología a decenas de miles de negocios en 2027.

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Contacto de prensa:

Mar García

didifood@eurekandco.com

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FUENTE DIDI