Las centrales nucleares españolas están en condificiones de operar a largo plazo, según Sociedad Nuclear Española

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Las centrales nucleares españolas están en condiciones de operar a largo plazo de manera prácticamente indefinida y con un horizonte muy lejano, según han señalado este lunes fuentes de Sociedad Nuclear Española (SNE).

"Por poner un ejemplo concreto, podemos hacer una referencia a la central norteamericana de North Anna (Virginia), que es, gemela o idéntica tanto a Almaraz como a Asco. Y esta central tiene autorización de operación por 80 años, por poner un parámetro de referencia", indican.

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A su vez, inciden en que la operación de las centrales no la determinan los años pasados desde su construcción, sino el estado de la instalación, algo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) supervisa periódicamente. "Por tanto, las centrales nucleares en España y en el mundo están en condiciones de operar mientras su condición sea segura. Y, actualmente, todo el parque nuclear español cumple ese requisito", destacan.

España tiene un total de cinco centrales nucleares que a su vez poseen siete reactores: Almaraz (Extremadura), Ascó (Cataluña), Cofrentes (Comunidad Valenciana), Vandellós (Cataluña) y Trillo (Guadalajara). En 2019, los titulares de las centrales (Iberdrola, Endesa y Naturgy) llegaron a un acuerdo con Enresa para un calendario de cierre nuclear.

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A mediados de mes, el Gobierno aprobó la prórroga de la vida útil de Almaraz, que continuará operando hasta el 8 de junio de 2030. Al margen de Almaraz, también está previsto que ese mismo año dejen de operar uno de los reactores de Ascó (el 2 de octubre de 2030) y Cofrentes (el 30 de noviembre de 2030). Ascó II lo hará en septiembre de 2032) y Vandellós II y Trillo, en 2035 (en febrero de 2035 y en mayo de 2035 respectivamente).

En concreto, Almaraz I finalizará sus operaciones con 49 años (abrió el 1 de mayo de 1981) y Almaraz II, con 45 años (lo hizo el 1 de julio de 1984). Ascó I lo hará con 46 (lleva en funcionamiento desde el 13 de agosto de 1983), al igual que Cofrentes (desde 14 de octubre de 1984). Ascó II, activa desde el 23 de octubre de 1985, clausurará también con 46 años. Vandellós II y Trillo también cesarán sus operaciones con 46 años (las iniciaron respectivamente el 8 de marzo de 1988 y el 6 de agosto de ese mismo año).

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Cuando el Ejecutivo aprobó la prórroga de Almaraz, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), sociedad propietaria de Almaraz, señaló que la central extremeña estaba "en las mejores condiciones técnicas" para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (EEUU), que ha obtenido la licencia de operación para 80 años, si se invertía 50 millones de euros de manera anual para la mejora, actualización y modernización de sus equipos.