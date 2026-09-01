Gobernador de la Fed apoya una subida de tipos si la inflación no se modera lo suficiente

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Washington, 1 sep (EFE).- El gobernador de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Michael S. Barr, apoyó este martes una subida de los tipos de interés si la inflación no muestra claramente una moderación, a dos semanas de la reunión del banco central sobre política monetaria.

"Si parece que la inflación no se está moderando lo suficiente, creo que deberíamos actuar con decisión para subir los tipos de interés", declaró Barr sobre las decisiones que deberá tomar el Comité Federal de Mercado Abierto dela Fed (FOMC) en su reunión de septiembre.

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"La inflación sigue siendo demasiado alta, y lo ha sido durante más de cinco años", dijo en un foro sobre préstamos de segunda oportunidad celebrado en Washington.

El gobernador explicó que la desaceleración de la inflación se estancó en 2025 debido a una "una serie de perturbaciones —desde los aranceles y el conflicto en Oriente Medio hasta el rápido despliegue de la inteligencia artificial— nos desviaron del rumbo".

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"Dado que la inflación se ha mantenido por encima del objetivo durante un periodo prolongado, existe el riesgo de que se arraiguen presiones más generalizadas sobre los precios, un riesgo que sigo de cerca", argumentó.

Asimismo, alertó de que la inflación subyacente de los servicios (excluida la vivienda) se mantiene elevada.

El miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed consideró que podrán tomarse "algo más de tiempo para evaluar" solo si los datos "dan cierta confianza en que la inflación se está moderando y encaminando hacia el 2 %.

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El presidente de la Fed, Kevin Warsh, mostró la semana pasada su preocupación por la subida de los precios durante el foro de Jackson Hole y admitió que los datos del PCE y el IPC del verano son mejores de lo esperado pero no aclaran una tendencia de mejora significativa.

"Debemos tener claro que la inflación está moviéndose a nuestro objetivo de manera clara y a una velocidad suficiente. Si no es así, tendremos trabajo que hacer, por ese es nuestro mandato y nuestra responsabilidad", dijo Warsh. EFE