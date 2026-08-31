Trump afirma que Irán es "una nación fallida" y pide juzgar a sus líderes por "crímenes contra la humanidad"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que "Irán es oficialmente una nación fallida" y ha reclamado juzgar a sus líderes por "crímenes contra la humanidad", horas después de un nuevo intercambio de ataques por una serie de bombardeos estadounidenses contra el país asiático.

"Irán es oficialmente una nación fallida. Está muerto. No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, no tienen divisa, no pagan a sus soldados o policías, su inflación es del 300% y su cúpula está totalmente desmantelado y es incapaz de representar adecuadamente al país", ha manifestado.

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"Lo único que tienen son noticias falsas sobre, una voluntad de matar a sus manifestantes y un buen repertorio de estupideces", ha espetado, antes de indicar que las fuerzas de seguridad mataron "a más de 100.000 personas". "Deben ser juzgados por crímenes de guerra contra la humanidad (sic)", ha zanjado.

El jefe de la Casa Blanca ha asegurado en varias ocasiones durante los últimos meses que Estados Unidos destruyó las capacidades militaes de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel, a pesar de lo cual los enfrentamientos han continuado esporádicamente, incluido un intercambio de ataques en las últimas horas.

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De hecho, el propio Trump ha adelantado en declaraciones a Fox News que las fuerzas estadounidenses "golpearán con dureza" a Irán por sus últimos ataques contra objetivos de Estados Unidos en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU), lanzados en respuesta a los bombardeos de Washington contra la isla de Larak, los primeros en cerca de un mes.