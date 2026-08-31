Portavoz de la Junta insta al Gobierno a "cumplir su palabra" sobre menores en Ceuta y no ve "tensión" entre PP-A y Vox

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La vicepresidenta tercera y consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha emplazado este lunes al Ejecutivo central a que "cumpla su palabra" en relación a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta tras la llegada masiva de personas desde Marruecos que se registró en esa ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio, así como ha negado que exista "tensión" entre PP-A y Vox como socios del Gobierno andaluz al hilo de este asunto.

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión semanal del Consejo de Gobierno del nuevo curso político, la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), anunciara este domingo que Vox ha pedido que en los próximos días se reúna la comisión de seguimiento del pacto de gobierno para "profundizar en cómo se van a gestionar los asuntos migratorios dentro del Gobierno de coalición" que preside Juanma Moreno.

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"Así evitaremos que vuelvan a producirse situaciones" como la vivida al hilo de la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros aprobada esta semana, con el voto a favor de Andalucía, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que reúne a Gobierno central y comunidades autónomas, para la atención a infancia migrante en Ceuta.

La Junta de Andalucía apoyó dicha ayuda pese a que Vox es contrario a la misma, según ha reconocido Manuel Gavira, que el pasado viernes señaló que el Gobierno andaluz se habría opuesto a dicho crédito extraordinario de 25 millones de euros si la competencia al respecto de esta cuestión la tuviera Vox en el Ejecutivo andaluz.

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Carolina España ha defendido este lunes que "en un gobierno de coalición es normal que haya ese tipo de reuniones" como la que pide Vox, y que entre los socios de gobierno "se mantienen conversaciones casi a diario", por lo que ella le da "carta de normalidad a esa reunión que, en principio, no tiene fecha todavía asignada", que ella sepa, según ha apuntado.

"Por lo tanto, ningún problema", ha aseverado la portavoz de la Junta, quien ha agregado que "de momento" no existe "tensión entre los socios de gobierno" en Andalucía, y ella espera que "así sea a lo largo de estos meses y de esta legislatura, y por lo menos de este curso político" que arranca este lunes, 31 de agosto, ha abundado.

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Sobre la cuestión de la posible acogida en comunidades autónomas de menores migrantes llegados a Ceuta, la consejera ha dicho que lo que espera la Junta es que "el Gobierno cumpla su palabra", porque fueron "dos ministros" --los del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares--, quienes "han dicho que todas las personas que han entrado ilegalmente a Ceuta tienen que salir de Ceuta".

"Lo ha dicho el Gobierno y lo ha dicho la Unión Europea", ha remarcado la consejera portavoz, que en ese punto ha criticado que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez han creado "un mando único" para esta crisis, "pero cada día dicen una cosa diferente".

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LA JUNTA "CUMPLIRÁ EL ACUERDO" DE PP-A Y VOX Y "TAMBIÉN LA LEY"

De esta manera, Carolina España ha señalado que el Gobierno de España debe empezar a dar "los pasos necesarios en cuanto a esa tramitación que tienen que llevar a cabo" en relación a las personas que han llegado a Ceuta, y ha apuntado que el Ejecutivo andaluz cumplirá "el acuerdo" de gobierno suscrito entre PP-A y Vox, contrario a la acogida de menores migrantes no acompañados, pero también cumplirá "la ley".

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"En el acuerdo está dicho que cumpliremos también la ley", ha agregado la consejera portavoz, quien igualmente a preguntas de los periodistas ha apuntado que en la reunión de este lunes del Consejo de Gobierno sus miembros han mostrado su "apoyo a Ceuta", su "solidaridad" con dicha ciudad autónoma.

De igual modo, ha incidido en señalar que ella no ve "inestabilidad ni ningún problema" con los "socios de gobierno" del PP-A en el marco del acuerdo firmado y que posibilitó el pasado mes de julio la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

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También ha aseverado que "no se ha incumplido el pacto" de gobierno entre PP-A y Vox "en ningún momento", y "hay buenas relaciones" entre los socios. "Habrá, por supuesto, comisión de seguimiento (del pacto), como es normal, pero no hay ni incumplimiento ni inestabilidad", ha zanjado la consejera portavoz del Gobierno andaluz.