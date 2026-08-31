La UE intercepta en el Mediterráneo un petrolero de la flota fantasma rusa

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La misión naval de la Unión Europea EUNAVFOR MED IRINI abordó este domingo en el mar Mediterráneo al petrolero 'MV Sun', sospechoso de navegar bajo bandera falsa para la flota fantasma que Rusia utiliza para esquivar las sanciones europeas a la venta de crudo ruso por la invasión de Ucrania.

Así lo ha anunciado en un mensaje en redes sociales la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha subrayado que la venta ilegal de petróleo por parte de los buques de la flota fantasma constituye "un salvavidas fundamental" para la guerra de Rusia contra Ucrania.

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"El petrolero 'MV SUN', sospechoso de navegar bajo bandera falsa en violación del derecho marítimo internacional, fue abordado el 30 de agosto en el Mediterráneo por fuerzas de la operación EUNAVFOR MED IRINI para verificación de bandera", ha indicado.

Kallas, que ha detallado que este es el sexto buque sospechoso de la flota fantasma rusa abordado por nuestras operaciones de la UE en los últimos meses, ha asegurado que la Unión Europea "seguirá cortando" estas rutas de suministro.

También ha avanzado además que las acciones contra la flota fantasma rusa estarán entre los asuntos que aborden los ministros de Defensa de la Unión Europea en su reunión informal de este martes en Irlanda.