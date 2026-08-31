Turquía pide a la comunidad internacional que actúe contra la "amenaza" de Netanyahu

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Ankara, 31 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha calificado este lunes de "genocida" al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de quien ha dicho que es una "amenaza para toda la humanidad" que la comunidad internacional debería afrontar.

"Netanyahu, una figura genocida que se ha convertido en un enemigo común de la humanidad, la comunidad internacional y la seguridad, no es alguien a quien tomar en serio. El sistema internacional debe combatir la amenaza que representa Netanyahu", ha dicho Fidan a los medios, tras la reunión inaugural del Acuerdo de Defensa que Turquía firmó a principios de agosto con Pakistán y Arabia Saudí.

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El ministro afirmó que el jefe del Gobierno de Israel ha incrementado sus ataques verbales contra Turquía y vinculó ese endurecimiento de la retórica con las elecciones parlamentarias que se celebran en Israel el próximo octubre.

Fidan aseguró que la comunidad internacional debería detener a Netanyahu, a quien calificó de criminal que se "complace" en derramar sangre palestina y musulmana.

El ministro turco hizo estas declaraciones ante los medios tras la primera reunión del comité de coordinación del pacto de defensa mutua que firmaron a principios de agosto Arabia Saudí, Turquía y Pakistán.

Fidan aseguró que este Acuerdo de Defensa de La Meca no tiene una naturaleza ofensiva ni se dirige contra nadie, y dijo que con su firma "ha comenzado el proceso para establecer una nueva arquitectura de seguridad y cooperación" en la región.

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Además, reiteró que esta alianza ha nacido con la intención de crecer, y afirmó que el Acuerdo contribuirá a que haya más "certidumbre" y, con ella, más desarrollo en Oriente Medio.

En este primer encuentro han participado los ministros de Defensa y Exteriores, así como los jefes de Estado mayor, de los tres países firmantes.EFE