El Gobierno presenta el 'Atlas de la IA', una radiografía del ecosistema español de inteligencia artificial

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El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha presentado este lunes el 'Atlas de la IA', una radiografía del ecosistema español de inteligencia artificial, que fue ya adelantado la semana pasada en el Consejo de Ministros.

Este balance presenta la situación de España y recopila las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno y sus resultados en los ámbitos del derecho, la formación, el sector público, las empresas, la industria y las infraestructuras.

Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, España ocupa posiciones "muy relevantes" en los ránkings nacionales e internacionales gracias a una política pública que aborda toda la cadena de valor de la lA, desde los aspectos tecnológicos a los humanos y sociales: alfabetización y formación masiva de ciudadanos, atracción de talento, uso tractor de la administración, apoyo a empresas, despliegue de infraestructuras y creación de capacidades y modelos propios.

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Entre los hitos más relevantes figuran la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA (Aesia), el primer 'sandbox' regulatorio de la de la Unión Europea (UE), el modelo abierto 'Alia', las factorías y plataformas de IA, las inversiones en formación, cátedras, supercomputación, semiconductores y otros sectores clave, así como los programas de adopción de IA para empresas y administraciones públicas.

En este contexto, el Atlas analiza el estado actual de la IA a nivel nacional, expone medidas llevadas a cabo hasta la fecha y describe los principales resultados.

Según se desprende del documento, estos avances han sido posibles gracias a las políticas públicas desplegadas en los últimos años, siguiendo la estructura por capas de soberanía digital del SpainStack.

Con todo, la cadena de valor de la IA en España se articula en seis capas: integración social y humanismo digital; derechos, gobernanza, ética y marco regulatorio; formación, talento y capacidades; sector público tractor o Estado activo; empresas e innovación; e infraestructura digital y computación soberana.

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"El 'Atlas de la IA' es una radiografía de la realidad de España que tenemos que conocer", ha explicado este lunes la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, durante la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de Ametic, la patronal de la industria digital en España, que se celebra en Santander en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El encuentro reúne, desde este lunes y hasta el miércoles, a los principales actores del ecosistema digital --Administraciones Públicas, empresas, ámbito académico, colegios profesionales, representantes sociales y sociedad civil-- para abordar el reto de compatibilizar el desarrollo tecnológico con el bienestar y promover un crecimiento sostenible e inclusivo.

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"Lo que más felices nos hace es que el Atlas de Inteligencia Artificial es un éxito colectivo", ha afirmado Veracruz, quien ha señalado que la transformación digital del país se ha apoyado en la consecución de los fondos del Plan de Recuperación, "con el fuerte liderazgo del Gobierno de España".

GIGAFACTORÍA DE IA

Veracruz ha señalado que la candidatura de España a la gigafactoría de IA europea aspira a que el país sea "referente" y juegue "las cartas que tenemos" dentro de Europa.

"La gigafactoría es saber que España, con un crecimiento económico único, con una generación de empleo que está rompiendo los techos, puede y tiene que ser referente y jugar las cartas que tenemos dentro, evidentemente, de Europa y de ser Europa al máximo nivel", ha afirmado.

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Asimismo, ha indicado que se trata de una candidatura en la que el Gobierno cree "profundamente" y que busca mantener abiertas "todas las posibilidades" para que esta infraestructura de inteligencia artificial esté garantizada en el futuro.

Según ha explicado, el objetivo es que la infraestructura contribuya a que la economía española "siga creciendo" y lo haga de una forma "mejor, más productiva, más innovadora".